США сочли неэффективной борьбу ЕС с незаконными поставками оружия в Ливию

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер раскритиковал то, как ЕС ведет борьбу против поставок оружия в Ливию в обход эмбарго ООН.

"Единственные ограничения, которые они вводят, касаются турецкого вооружения. Они бы могли, если были бы серьезными, как минимум осудить все стороны конфликта, нарушающие эмбарго", - приводят в четверг его слова европейские СМИ.

В частности, по мнению американского дипломата, ЕС в рамках военно-морской операции "Ирини" мог бы активнее противостоять действиям в Ливии ЧВК "Вагнер". "Возможно, они (в ЕС - ИФ) опасаются ответных действий со стороны России", - предположил Шенкер.

США часто критикуют ЧВК Вагнера за поддержку, оказываемую в Ливии силам Халифы Хафтара, ведущего борьбу против признанного ООН ливийского правительства.

Ранее 15 июля в Африканском командовании ВС США заявили, что наемники ЧВК "Вагнер" нарушили эмбарго ООН на поставку оружия в Ливию, привезя и установив в этой стране противопехотные мины и самодельные взрывные устройства.