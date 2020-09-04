Эксперты ООН представят доклад о нарушениях оружейного эмбарго в Ливии

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Группа экспертов ООН подготовила доклад, в котором ряд стран, включая Россию, обвиняется в поставках оружия в Ливию в нарушение эмбарго, сообщила газета The New York Times.

Доклад, с которым по утверждению издания, ему удалось ознакомиться, должен быть представлен на заседании комиссии Совбеза в пятницу.

Так, газета сообщает, что Россия, Объединенные Арабские Эмираты и Египет поставляют оружие Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, в то время как Турция и Катар обеспечивают поставки вооружений Правительству национального согласия (ПНС) со штаб-квартирой в Триполи.

В докладе говорится, в частности, что Россия с 1 ноября минувшего года по 31 июля текущего совершила 339 "военных авиарейсов", поставив Хафтару более 17 тонн грузов. Полеты осуществлялись, преимущественно, в российской военной базы Хмеймим в Сирии.

ОАЭ осуществила 135 авиарейсов на военно-транспортных самолетах C-17 Globemaster американского производства, которые отключали радиомаяки в воздушном пространстве Египта и Ливии. При этом, по утверждении газеты, в докладе отмечено, что некоторые из полетных манифестов содержали "подозрительно расплывчатые описания" груза: замороженные продукты, мужские костюмы или партию из 800 котлов.

В многочисленных нарушениях эмбарго в докладе обвиняется также Турция. В начале июня военные корабли Турции трижды воспрепятствовали судам Европейского Союза досмотреть турецкое грузовое судно, направлявшееся в Ливию. Турция заявила, что сухогруз перевозил "гуманитарную помощь".

Другие турецкие военные грузы прибывают в Западную Ливию на борту гражданских авиалайнеров.

"Забронировать место на любом из этих рейсов практически невозможно, они не предназначены для коммерческих пассажиров", - пишет The New York Times.

В докладе отмечается, что военные поставки Триполи возобновил Катар, который направил ПНС в мае-июне не менее пяти самолетов с военными грузами.