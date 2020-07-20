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Brent подешевела до $42,85 за баррель на новостях о коронавирусе

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются в понедельник на данных об ускорении прироста новых случаев заражения коронавирусом в мире.

Экономический кризис

К 8:10 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,29 (0,67%) к уровню закрытия пятницы. За предыдущую сессию Brent подешевела на $0,23 (0,5%).

Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,28 (0,69%) - до $40,31 за баррель. В пятницу контракт подешевел на $0,16 (0,4%).

По итогам минувшей недели Brent подешевела на 0,2%, а WTI прибавила в цене 0,1%.

Трехдневная скользящая средняя прироста заболевших в мире выросла до рекордных 242 000, при этом примерно 30% новых случаев приходится на США, пишет S&P Global Platts со ссылкой на данные университета Джона Хопкинса.

"Хотя США продолжили фиксировать увеличение прироста случаев и к концу прошлой недели достигли рекордного дневного показателя в более чем 77 000, относительно низкий уровень смертности по сравнению с ранним периодом вспышки в марте-апреле позволил сгладить некоторые опасения рынка", - отмечает рыночный стратег IG Markets Цзиньи Пан.

Число действующих нефтегазовых буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на пять единиц - до 253, сообщила в пятницу американская нефтесервисная компания Baker Hughes. Годом ранее в стране работало 954 буровых установок.

Число нефтяных установок снизилось на одну и составило 180. Год назад их насчитывалось 779. Показатель снизился по итогам 18-й недели подряд, что свидетельствует о предстоящем сокращении добычи, отмечает MarketWatch.

Тем временем японский импорт нефти в июне снизился на 14,7% в годовом выражении после падения на 25% в мае, свидетельствуют данные министерства финансов страны.

Brent WTI США коронавирус Baker Hughes

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