Великобритания приостановила публикацию ежедневных данных о смертности от COVID-19

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - В Великобритании временно приостанавливается публикация ежедневной статистики о числе умерших пациентов с COVID-19, сообщается на сайте правительства страны.

В заявлении отмечается, что до этого момента статистика отражала все случаи гибели зараженных коронавирусом, но без учета промежутка времени между получением положительного результата теста и смертью. Поскольку эта особенность может приводить к искажению картины, власти приняли решение не озвучивать данные до тех пор, пока проблема не будет решена.

Ранее британский Центр доказательной медицины озвучил результаты исследования, согласно которым данные по числу летальных исходов среди пациентов с коронавирусом в стране могут быть завышены, так как в статистику попадают даже те, кто переболел сравнительно давно. Учитываются, в частности, ситуации, когда пациенты погибали от сердечного приступа или в результате ДТП даже спустя три месяца после болезни.

По мнению специалистов, смерть может быть признана связанной с коронавирусом, если она наступила не позднее 21 дня после первого положительного теста.

По данным университета Джонса Хопкинса, Великобритания сейчас занимает девятое место в мире по числу случаев COVID-19 (295 631). Умерли 45 358 пациентов.