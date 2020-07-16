Штабы Тихановской, Бабарико и Цепкало объединятся на выборах президента Белоруссии

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская объединяется со штабами экс-претендентов на президентский пост Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

"Сегодня прошла встреча штабов трех альтернативных кандидатов: Светланы Тихановской, Валерия Цепкало и Виктора Бабарико. Мы объединяем свои усилия", - говорится в заявлении штаба Бабарико.

Там также назвали основные принципы предвыборной кампании объединенных штабов. "Мы будем призывать избирателей прийти на выборы 9 числа 2020 года и голосовать. Мы освободим политзаключенных, экономических заключенных, предоставим право на пересмотр дел в независимых и честных судах. Мы проведем повторные честные выборы после 9 августа 2020 года", - отмечено в заявлении.

Кроме того, штабы будут информировать избирателей о необходимости защищать свой голос разными способами, призывать белорусов участвовать в инициативах за честные выборы "Честные люди", "Право выбора", "Рух Праўда" и становиться наблюдателями. Также штабы будут призывать в момент голосования использовать механизмы, которые будут предложены, для фиксации своего голоса и явки.

Центризбирком во вторник отказался регистрировать кандидатами в президенты экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало, однако зарегистрировал Светлану Тихановскую. Позднее Тихановская заявила, что не исключает объединения со штабами других претендентов на президентский пост.

Выборы президента Беларуси должны состояться 9 августа.