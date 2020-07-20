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Киев выразил Москве протест в связи с посещением Путиным Крыма

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Украины заявило решительный протест МИД РФ в связи с очередной поездкой президента России Владимира Путина в Крым.

"Министерство иностранных дел Украины неоднократно подчеркивало и продолжает придерживаться принципиальной позиции о недопустимости несогласованных с украинской стороной посещений российскими должностными лицами территории Украины в ее международно признанных границах, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь", - говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.

Так, в министерстве обратили внимание на то, что Киев считает упомянутую поездку и другие визиты российских чиновников на территорию "временно оккупированных Россией" Крыма и Севастополя "грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными нормами международного права".

"Украина в очередной раз осуждает меры Российской Федерации по дальнейшей милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь, которая составляет существенную угрозу региональной безопасности", - говорится в заявлении. В связи с этим украинский МИД потребовал от Москвы "немедленно прекратить все упомянутые выше международно-противоправные деяния и устранить все последствия, которые они вызвали".

Украинская сторона заявляет, что вся ответственность за негативные для всего региона последствия возлагается в соответствии с нормами международного права на Российскую Федерацию и "незаконные органы крымской власти" и их представителей.

Путин в понедельник в Керчи принял участие в закладке новых российских боевых кораблей.

Крымский вопрос

Крым, который после развала Советского Союза остался в составе независимой Украины в качестве автономной республики, на фоне смены власти в Киеве вошел в состав России после регионального референдума в марте 2014 года. Украина его результаты не признает, считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны Евросоюза и США называют действия РФ аннексией, они ввели санкции в отношении сотен компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.

Украина Крым Владимир Путин

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