Украина передала МИД РФ ноту протеста из-за парада в Севастополе

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Украины передало ноту протеста в МИД России в связи с проведением военно-морского парада подразделений Черноморского флота РФ в Севастополе 26 июля, а также осудило милитаризацию Крыма, сообщила пресс-служба МИД Украины.

"Украина осуждает противоправную демонстрацию Российской Федерацией своей "военной мощи", а также действия по дальнейшей милитаризации временно оккупированных Российской Федерацией территорий автономной республики Крым и города Севастополь, что составляет существенную угрозу региональной безопасности. Украина требует от Российской Федерации немедленно прекратить международно-противоправные деяния против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и принять исчерпывающие меры по деоккупации части суверенной территории Украины", - говорится в сообщении.

В министерстве такие действия расценивают, как очередное нарушение со стороны России норм международного права, в частности, резолюций Генеральной ассамблеи ООН, а также украинского законодательства.

Кроме того, в украинском МИД подчеркнули, что организация парада флота является "очередной иллюстрацией сознательных шагов России по эскалации напряженности в украинско-российских отношениях".

В воскресенье в Севастополе прошел парад кораблей в честь Дня военно-морского флота России.

Крым, который после развала СССР остался в составе независимой Украины в качестве автономной республики, на фоне смены власти в Киеве вошел в состав России после регионального референдума в марте 2014 года. Украина его результаты не признает, считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны Евросоюза и США называют действия РФ аннексией, они ввели санкции в отношении сотен компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.