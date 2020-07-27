Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:08Заразились
на 27.07В России 818 120+5 635В мире 16 252 541+205 555

Украина передала МИД РФ ноту протеста из-за парада в Севастополе

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Украины передало ноту протеста в МИД России в связи с проведением военно-морского парада подразделений Черноморского флота РФ в Севастополе 26 июля, а также осудило милитаризацию Крыма, сообщила пресс-служба МИД Украины.

"Украина осуждает противоправную демонстрацию Российской Федерацией своей "военной мощи", а также действия по дальнейшей милитаризации временно оккупированных Российской Федерацией территорий автономной республики Крым и города Севастополь, что составляет существенную угрозу региональной безопасности. Украина требует от Российской Федерации немедленно прекратить международно-противоправные деяния против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и принять исчерпывающие меры по деоккупации части суверенной территории Украины", - говорится в сообщении.

В миреКиев выразил Москве протест в связи с посещением Путиным КрымаЧитать подробнее

В министерстве такие действия расценивают, как очередное нарушение со стороны России норм международного права, в частности, резолюций Генеральной ассамблеи ООН, а также украинского законодательства.

Кроме того, в украинском МИД подчеркнули, что организация парада флота является "очередной иллюстрацией сознательных шагов России по эскалации напряженности в украинско-российских отношениях".

В воскресенье в Севастополе прошел парад кораблей в честь Дня военно-морского флота России.

Крым, который после развала СССР остался в составе независимой Украины в качестве автономной республики, на фоне смены власти в Киеве вошел в состав России после регионального референдума в марте 2014 года. Украина его результаты не признает, считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны Евросоюза и США называют действия РФ аннексией, они ввели санкции в отношении сотен компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.

Празднование Дня ВМФ

9
Парад в честь дня ВМФ во ВладивостокеКорабли ВМФ на параде в КронштадтеКоманда ракетного катера "Чувашия" на параде в честь дня ВМФ в КронштадтеПразднование Дня ВМФ во ВладивостокеАтомный подводный крейсер К-266 "Орел" на параде в Санкт-ПетербургеПрезидент РФ Владимир Путин приветствует участников парада в ПетербургеДальний противолодочный самолет Ту-142 и истребитель Су-33 во время воздушной части парада в ПетербургеМалый ракетный корабль "Великий Устюг", малый ракетный корабль "Мытищи" и сторожевой корабль "Ярослав Мудрый" (слева направо) во время Главного военно-морского парада в ПетербургеШтурмовики Су-25 расцвечивают небо Петербурга в цвета российского флага
Парад в честь дня ВМФ во Владивостоке
Украина Россия Севастополь

Новости по теме

Новости

Тихановская заявила, что не снимется с выборов в обмен на свободу мужу

Тихановская заявила, что не снимется с выборов в обмен на свободу мужу
Пандемия коронавируса

Европа начала готовиться ко второй волне коронавируса

Финляндия продлила ограничения на границе с РФ до 25 августа

Финляндия продлила ограничения на границе с РФ до 25 августа

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Пандемия коронавируса

Советник Трампа по нацбезопасности заболел коронавирусом

"Белавиа" продлила приостановку рейсов во все города России до 7 августа

Пандемия коронавируса

В США начались самые масштабные в мире испытания вакцины от COVID-19

В США начались самые масштабные в мире испытания вакцины от COVID-19

Германия в 2019 году сохранила лидерство среди ведущих мировых держав

Германия в 2019 году сохранила лидерство среди ведущих мировых держав

В Британии на фоне COVID-19 запустили кампанию по борьбе с ожирением

В Британии на фоне COVID-19 запустили кампанию по борьбе с ожирением

"ЛУКОЙЛ" купит 40% в сенегальском нефтяном проекте RSSD

"ЛУКОЙЛ" купит 40% в сенегальском нефтяном проекте RSSD
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');