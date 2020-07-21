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Сенаторы США представили резолюцию против возвращения России в G8

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Сенаторы США внесли на рассмотрение резолюцию, направленную против включения России в состав Большой семерки (G7).

"Резолюция ясно дает понять, что Сенат Соединенных Штатов будет выступать против реадмиссии России, если она не прекратит свои злонамеренные действия против Украины, наших союзников и США", – говорится в заявлении сопредседателя сенатского комитета по Украине, демократа Дика Дурбина, опубликованном его пресс-службой.

Вместе с Дурбином резолюцию составили еще 12 сенаторов.

Дурбин считает, что президент США Дональд Трамп должен использовать все "инструменты для борьбы с российскими угрозами нашим военным, нашим выборам и суверенитету демократических стран по всему миру". Вместо этого он "стремится нормализовать отношения России с США и вознаградить Кремль".

Ранее Трамп назвал формат G7 неэффективным и сообщил о намерении пригласить на саммит этой организации Россию, Индию, Южную Корею и Австралию. Трамп пояснил, что на таких саммитах "многое из того, что мы обсуждаем, имеет отношение к Путину" и "в таком случае было бы хорошо, чтобы и он присутствовал на обсуждении".

В ФРГ и Британии ранее заявили, что РФ может участвовать в саммите в качестве гостя. При этом они против возвращения России в G7 на постоянной основе. Против возвращения России также выступает Канада.

Россия США G7 G8

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