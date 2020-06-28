Трамп заявил, что РФ полностью переиграла администрацию Обамы, за что ее исключили из G8

Президент США Дональд Трамп Фото: Reuters

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что никто в США не был настроен жестче по отношению к России, нежели его администрация.

Он вновь заявил, что его предшественник Барак Обама был гораздо более мягок по отношению к Москве и проиграл.

"Смешно слушать заявление Джо Байдена о России, которое, очевидно, написали ему его начальники. Россия полностью переиграла администрацию Обамы и Байдена. Это было так очевидно, что Обама захотел изгнать их из G8. Тогда США были слабы во всем, особенно по отношению к России", - написал он в твиттере.

Funny to see Corrupt Joe Biden reading a statement on Russia, which was obviously written by his handlers. Russia ate his and Obama"s lunch during their time in office, so badly that Obama wanted them out of the then G-8. U.S. was weak on everything, but especially Russia! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 28, 2020

Он отметил, что при его предшественнике в Белом доме Бараке Обаме и вице-президенте Джо Байдене Россия имела свободу действия, "забрав важные части Украины".