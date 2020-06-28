Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:04Заразились
на 28.06В России 634 437+6 791В мире 9 979 535+177 963

Трамп заявил, что РФ полностью переиграла администрацию Обамы, за что ее исключили из G8

Трамп заявил, что РФ полностью переиграла администрацию Обамы, за что ее исключили из G8
Президент США Дональд Трамп
Фото: Reuters

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что никто в США не был настроен жестче по отношению к России, нежели его администрация.

Он вновь заявил, что его предшественник Барак Обама был гораздо более мягок по отношению к Москве и проиграл.

"Смешно слушать заявление Джо Байдена о России, которое, очевидно, написали ему его начальники. Россия полностью переиграла администрацию Обамы и Байдена. Это было так очевидно, что Обама захотел изгнать их из G8. Тогда США были слабы во всем, особенно по отношению к России", - написал он в твиттере.

Он отметил, что при его предшественнике в Белом доме Бараке Обаме и вице-президенте Джо Байдене Россия имела свободу действия, "забрав важные части Украины".

США Дональд Трамп Россия

Новости по теме

Новости

Глава Англиканской церкви в ответ на протесты в США напомнил, что Христос не был белым

Штат Миссисипи последним в США решил избавиться от символа конфедератов на флаге

Штат Миссисипи последним в США решил избавиться от символа конфедератов на флаге

Индия и Китай начали укреплять спорный участок границы после столкновения военных

Пытавшимся свалить в Вашингтоне статую Джексона предъявили обвинения в вандализме

Что случилось этой ночью: воскресенье, 28 июня

Два человека погибли в результате стрельбы в Калифорнии

Два человека погибли в результате стрельбы в Калифорнии

Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 10 миллионов

Rolling Stones пригрозила Трампу судом за использование ее песен на митингах

Rolling Stones пригрозила Трампу судом за использование ее песен на митингах

Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 2,5 миллиона

Что произошло за день: суббота, 27 июня

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');