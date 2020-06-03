Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:52Заразились
на 03.06В России 432 277+8 536В мире 6 378 238+112 046

В Берлине сочли возможным пригласить Россию на саммит G7 в качестве гостя

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт предлагает подождать приглашений американской стороны на встречу лидеров G7, но говорит, что в качестве гостя РФ может принять участие в этом мероприятии.

"Решение, когда такой саммит будет проводиться, принимает председательствующая сторона. К вопросу формата - на саммит G7 приглашаются гости, это традиция. Это всегда вопрос председательствующей стороны. Но если речь идет об изменении формата G7, то такое решение должны принимать все участники G7 единогласно", - указал Зайберт, отвечая в среду на вопрос "Интерфакса".

По его словам, это разные вещи - "гости" саммита и "расширенный формат".

Ранее президент США Дональд Трамп назвал формат G7 неэффективным и потому сообщил о намерении пригласить на саммит этой организации Россию, Индию, Южную Корею и Австралию.

Зайберт подчеркнул, что это принципиальный подход ко всем государствам - потенциальным гостям саммита. "Формат может быть изменен только тогда, когда все страны G7 придерживаются единой позиции. Относительно России есть решение 2014 года, тогда был формат G8, и основа этого решения не изменилась", - сказал Зайберт. По его словам, решение было основано на "неправомерной аннексии Крыма" Россией.

"В руках российского руководства возможность это положение дел изменить", - сказал он, предложив подождать конкретной информации от Трампа.

Ранее в июне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя журналистам данную инициативу, отметил, что для ее оценки необходимо больше информации - о повестке встречи "семерки", составу ее участников и возможному статусу России. Песков также напомнил, что для обсуждения глобальных международных проблем существует такой формат, как G20.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что у США, как у председателя "Группы семи", есть ряд прерогатив, но нет права менять формат G7 за счет приглашения туда новых стран.

Премьер Канады Джастин Трюдо 1 июня сказал, что Россия останется вне формата "группы семи", поскольку продолжает не соблюдать международные нормы. "Россия была исключена из G7 после того, как вторглась в Крым несколько лет назад. Она все еще не соблюдает международные правила и нормы, поэтому она - вне формата G7 и останется вне его и в будущем", - процитировали слова Трюдо канадские СМИ.

Германия Штеффен Зайберт G7 США Дональд Трамп

Новости по теме

Новости

Перенос встречи ОПЕК+ связали со спорами о нарушениях квот

Перенос встречи ОПЕК+ связали со спорами о нарушениях квот
Экономический кризис

Безработица в Германии в мае достигла четырехлетнего максимума

Безработица в Германии в мае достигла четырехлетнего максимума

Польша пригрозила "Газпрому" штрафом в 50 млн евро за отказ сотрудничать по делу Nord Stream 2

Польша пригрозила "Газпрому" штрафом в 50 млн евро за отказ сотрудничать по делу Nord Stream 2
Пандемия коронавируса

Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 6,27 млн человек

Цена Brent поднялась выше $40 за баррель впервые почти за три месяца

Цена Brent поднялась выше $40 за баррель впервые почти за три месяца

Что случилось этой ночью: среда, 3 июня

Волна беспорядков в США

Пентагон направил 1,6 тыс. солдат в район Вашингтона

Пентагон направил 1,6 тыс. солдат в район Вашингтона
Волна беспорядков в США

В США будут расследовать использование вертолетов для разгона протестующих в Вашингтоне

В Бразилии установлен новый "рекорд" смертности от коронавируса за сутки

В Бразилии установлен новый "рекорд" смертности от коронавируса за сутки
Волна беспорядков в США

Республиканцы заблокировали резолюцию демократов, осуждающую Трампа за подавление протестов

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');