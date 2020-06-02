Глава дипломатии ЕС заявил об отсутствии у Трампа права вернуть Россию в G7

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Действующий председатель группы G7 - США - имеет ряд прерогатив, но не прерогативу менять состав формата за счет новых стран, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Ранее у нас был формат G8 с участием России, но затем выбор, сделанный Россией, привел к изменению этого формата. От G8 перешли к G7", - отметил представитель ЕС по иностранным делам, комментируя заявление американского президента Дональда Трампа о планах приглашения России на саммит "семерки".

"Председательство в G7, которое принадлежит США, имеет ряд прерогатив, в том числе направлять адресные приглашения (третьим странам - ИФ), отражающие приоритеты (политики - ИФ). Но изменение формата, изменение принадлежности (страны - ИФ) к группе на постоянной основе не является прерогативой председателя G7", - сказал Боррель во вторник на пресс-конференции в Брюсселе.

По его словам, с точки зрения Европейского союза, "G7 - жизненно необходимый формат для стран, объединенных общими ценностями и совместными обязательствами".

Глава дипломатии ЕС отметил, что "сотрудничество стран, движимых одинаковыми ценностями, необходимо, особенно в это трудное, более напряженное, чем обычно, время".

Ранее Трамп назвал формат G7 неэффективным и потому сообщил о намерении пригласить на саммит этой организации Россию, Индию, Южную Корею и Австралию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя журналистам данную инициативу, отметил, что для ее оценки необходимо больше информации - о повестке встречи "семерки", составу ее участников и возможному статусу России.

Премьер Канады Джастин Трюдо 1 июня заявил, что Россия останется вне формата "группы семи", поскольку продолжает не соблюдать международные нормы. "Россия была исключена из G7 после того, как вторглась в Крым несколько лет назад. Она все еще не соблюдает международные правила и нормы, поэтому она - вне формата G7 и останется вне его и в будущем", - процитировали в понедельник слова Трюдо канадские СМИ.