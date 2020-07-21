Из захваченного украинского автобуса освобождены трое заложников

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Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Три заложника смогли покинуть автобус, захваченный в украинском Луцке. Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Службе безопасности Украины.

Освобождены женщина, мальчик и пожилая женщина. Заместитель главы министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко написал в фейсбуке, что освобожденные - это "пожилая женщина, подросток и молодая беременная девушка".

Утром 21 июля в центре Луцка мужчина захватил рейсовый автобус с двумя десятками пассажиров, при себе он имеет взрывчатку и оружие. О пострадавших пока неизвестно.

Следователи СБУ начали уголовное производство по статье "террористический акт".

В полиции говорят, что переговоры с ним затруднены тем, что он не выдвигает конкретных требований, а говорит только общие фразы о борьбе с системой и анархии.

Украинские власти заявляли, что злоумышленник является уроженцем России.