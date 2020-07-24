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В Харькове арестован подозреваемый сообщник "луцкого террориста"

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - В Харькове Орджоникидзевский районный суд арестовал до 18 сентября Дмитрия Михайленко, подозреваемого сообщника Максима Кривоша, арестованного после захвата автобуса с пассажирами в Луцке. Об этом сообщил корреспондент "Интерфакса".

Следственный судья Виктор Черняк установил возможность выпустить Михайленко под залог в 175 760 гривен. Подозреваемый сказал журналистам, что собирается внести эту сумму.

Следователь просил арестовать Михайленко без возможности освобождения под залог.

Следствие установило, что 17 июля Михайленко отправил Кривошу в Луцк посылку "Новой почтой". При задержании у Кривоша изъяли ручную гранату РГД-5, такие же нашли у Михайленко при обыске.

Адвокат Андрей Костяный в свою очередь утверждает, что в посылке были три старинные коллекционные монеты, а не оружие. Михайленко отрицает, что незаконно продавал оружие и боеприпасы и отвергает обвинение в пособничестве, но признает себя виновным в незаконном хранении вооружений.

Михайленко задержали в ночь на 22 июля. При обыске у него дома нашли три пистолета, шесть гранат, ружье Cobalt и множество патронов калибров 7.62, 7.65 и 12/70, ружье Cobalt). Михайленко предъявили подозрение в незаконном обороте оружия и боеприпасов.

Кривоша 23 июля арестовали на два месяца. Ему вменяют захват заложников, теракт, покушение на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконный оборот оружия, ему грозит пожизненный срок.

21 июля утром Кривош в Луцке захватил рейсовый автобус и взял в заложники 13 человек. У него было оружие и взрывчатка. Он назвался Максимом Плохим. После долгих переговоров, в которых принял участие и президент Владимир Зеленский, он отпустил заложников и сдался.

Захват заложников в Луцке

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Луцк Украина Волынская область Харьков МВД Максим Кривош Дмитирй Михайленко Орджоникидзевский суд

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