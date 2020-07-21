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В захвате автобуса в Луцке заподозрили дважды судимого переселенца

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Мужчина, захвативший автобус с пассажирами а Луцке, был дважды судим, сообщили в МВД Украины. По данным департамента угрозыска Нацполиции, он находился на психиатрическом лечении. Там также сообщили , что он стрелял из автобуса по полицейским и бросил гранату, которая не взорвалась.

Украинские СМИ называют его переселенцем. По сведениям "Волинських Новин", это Максим Кривош родом из Дубно Ровенской области. Он ранее сидел. Часто бывает в Луцке, где у него много знакомых.

Ранее он утверждал, что может взорвать автобус, а также привести в действие еще одну бомбу, заложенную в Луцке в людном месте. Замминистра внутренних дел Антон Геращенко в эфире Суспільного заявил, что такой бомбы нет.

В Нацполиции Украины приводят слова начальника полиции Волынской области Юрия Крошко: "Сейчас проводятся оперативные мероприятия, прибыл спецназ, есть сотрудники полиции, которые способны выполнить задачи по обезвреживанию преступников". Ранее Крошко отмечал, что на переговоры злоумышленник не идет, а в его требованиях нет никакой конкретики.

В соцсетях террорист требовал, чтобы высшие чиновники, депутаты и руководство церкви публично признали себя "террористами в законе".

Ранее во вторник мужчина, назвавшийся Максимом Плохим, захватил рейсовый автобус "Берестечко - Красиловка" с двумя десятками пассажиров. Он заявил, что вооружен и что автобус заминирован.

Луцк Украина Волынская область МВД Антон Геращенко Нацполиция Дубно

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