Спецдокладчик ООН по КНДР запросил встречу с министерством по делам объединения

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Специальный докладчик ООН по ситуации с правами человека в Северной Корее Томас Охеа Кинтана запросил встречу с министерством по делам объединения в связи с обеспокоенностью мерами Южной Кореи в отношении групп перебежчиков из КНДР.

"Они (ООН - ИФ) не просили нас предоставить информацию, но была просьба о встрече", - сказал журналистам представитель министерства по делам объединения Йо Санг Ки во время брифинга.

"Мы объясним позицию правительства на встрече", - добавил он, не уточнив, когда и где состоится встреча.

Томас Охеа Кинтана в среду в интервью "Голосу Америки" заявил, что обеспокоен мерами Южной Кореи по ограничению деятельности групп перебежчиков. Он отметил, что свяжется с Сеулом, чтобы запросить информацию.

Ранее министерство по делам объединения сообщило, что начнет проверку зарегистрированных правительством групп активистов, начиная с 25 организаций, в том числе 13 групп, управляемых северокорейскими перебежчиками.

На прошлой неделе министерство также отозвало разрешения на деятельность у двух групп перебежчиков из КНДР, которые отправляли пропагандистские листовки на территорию Северной Кореи вопреки призывам Сеула воздержаться от такой деятельности.

Данный шаг власти Южной Кореи предприняли после роста напряженности в межкорейских отношениях из-за направленных в КНДР пропагандистских листовок, осуждающих северокорейский режим.

В прошлом месяце Пхеньян заявил о разрыве всех контактов с Сеулом, а позже взорвал межкорейское отделение связи в пограничном городе Кэсон.