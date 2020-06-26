США из-за Гонконга ввели визовые санкции против китайских чиновников

Американские визы не будут выдаваться членам компартии Китая и чиновникам, ущемляющим свободы Гонконга

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Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу объявил о введении визовых ограничений в отношении чиновников Коммунистической партии Китая (КПК) за "подрыв автономии" Гонконга.

"Сегодня я объявляю о визовых ограничениях в отношении действующих и бывших чиновников, которые, предположительно, несут ответственность или причастны к подрыву высокой степени автономии Гонконга, гарантированной Объединенной китайско-британской декларацией 1984 года", - говорится в заявлении госсекретаря.

В документе отмечается, что в список лиц, попадающих под ограничения, также включены чиновники, способствующие ущемлению прав человека и основных свобод жителей Гонконга. Госдеп поясняет, что ограничения могут распространяться и на членов их семей.

Вашингтон осудил Пекин за невыполнение обязательств китайско-британской декларации, а также в оказании давления на власти Гонконга "с целью ареста продемократических активистов и дисквалификации на выборах кандидатов, выступающих за демократию".

США призвали Китай придерживаться обязательств, предусмотренных декларацией, в частности, обеспечить Гонконгу "высокую степень автономии", а также защиту прав человека и основных свобод, в том числе свободы выражения мнений и права на мирные собрания, со стороны закона.

В мае премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в докладе на сессии ВСНП подтвердил, что Пекин намерен создать "стабильные правовые системы и механизмы правоприменения для защиты национальной безопасности в Гонконге".

Власти США, Австралии, Канады и Великобритании позднее опубликовали совместное заявление, в котором выражалась глубокая обеспокоенность в связи с решением Пекина распространить на Гонконг законодательство о национальной безопасности.

Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что США начнут лишать Гонконг привилегированного статуса, поскольку он перестал быть обособленной составляющей КНР.

В 1842 году Гонконг стал британской колонией. Однако существенная его часть была арендована в 1898 году на 99 лет у империи Цин. Великобритания после образования независимого Китая продолжала признавать этот договор. В результате в 1997 году контроль над Гонконгом был передан Китаю. Согласно совместной китайско-британской декларации и Основному закону Гонконга, ему до 2047 года предоставлялась широкая автономия. Такие аспекты как оборона и внешняя политика становились прерогативой КНР, тогда как власти Гонконга сохраняли право принимать самостоятельные решения во многих других сферах.