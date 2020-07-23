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Brent подорожала до $44,39 за баррель

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти умеренно растут в четверг на надеждах на возможные бюджетные стимулы в США и появление вакцины от коронавируса.

К 8:09 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,1 (0,23%), до $44,39 за баррель. Днем ранее контракт подешевел на $0,03 (0,07%).

Сентябрьсеие фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,11 (0,26%), до $42,01 за баррель. В среду WTI подешевела на $0,02.

CNBC сообщил со ссылкой на свои источники, что республиканцы рассматривают возможность продления надбавок к пособию по безработице в размере $400 в неделю до конца года. На данный момент размер надбавок составляет $600 в неделю, а срок их предоставления истекает в конце июля.

Pfizer договорился с администрацией США, что правительство закупит за $1,95 млрд 100 млн доз будущей вакцины от коронавирусной инфекции, которую американская фармкомпания разрабатывает совместно с германской BioNTech. Компании поставят партию вакцины после того, как на это будет получено разрешение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration).

Данные Минэнерго о динамике объема запасов нефти, бензина и дистиллятов в США сдерживают рост котировок.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 17 июля, выросли на 4,892 млн баррелей, говорится в отчете ведомства.

Запасы бензина в Штатах за неделю снизились на 1,8 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 1,073 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 1,375 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали, что статистика покажет снижение запасов нефти на прошлой неделе на 1,9 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина сократились на 2 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 280 000 баррелей.

По данным API, опубликованным накануне, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 17 июля, увеличились на 7,5 млн баррелей. Запасы бензина сократились на 2 млн баррелей, дистиллятов - почти на 1,4 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 716 тыс. баррелей.

Brent WTI США Минэнерго коронавирус

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