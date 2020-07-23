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Суд в Шри-Ланке над тремя россиянами, обвиняемыми в сборе жуков, отложен до 27 августа

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Сторона защиты подала ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении трех россиян, обвиняемых в сборе насекомых на Шри-Ланке, из-за грубых нарушений уголовно-процессуального кодекса этой страны во время задержания и обысков, сообщил "Интерфаксу" адвокат Георгий Сухов.

"Судебное заседание отложено до 27 августа. Сторона защиты представила свои возражения относительно законности уголовного преследования. Были грубо нарушены нормы международного права и нормы уголовно-процессуального кодекса Шри-Ланки в части не предоставления защитника, не предоставления переводчика на первоначальных стадиях уголовного процесса - при задержании, обысках. Обвиняемые не были допрошены в течение суток после задержания, что предписано уголовно-процессуальным кодексом Шри-Ланки", - сказал Сухов.

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Он отметил, что сейчас стоит вопрос о возможном прекращении уголовного дела в отношении россиян. Также адвокат назвал удовлетворительным состояние ростовского зоолога Александра Игнатенко, ранее госпитализированного из-за язвы пищевода.

"Они сегодня все присутствовали на суде, там же присутствовал и заведующий консульским отделом РФ в Шри-Ланке, адвокат. Сторона защиты была представлена целой группой должностных лиц и защитников", - добавил Сухов.

Дело о сборе жуков

Ранее сообщалось, что зоолог из Ростова-на-Дону Игнатенко, у которого обнаружили нескольких мертвых жуков, попал в тюрьму за нарушение действующего в этой стране запрета на сбор флоры и фауны. Адвокат Сухов пояснял, что Игнатенко и двое его компаньонов - Артем Рябов и Никола Килафян - обвинялись в уничтожении 277 жуков. Игнатенко же утверждает, что не занимался ловлей и умерщвлением жуков, а подбирал вдоль дороги погибших особей, фотографировал и описывал их.

Суд Шри-Ланки изменил меру пресечения в отношении двух россиян - Рябова и Килафяна отпустили из-под ареста под поручительство местных предпринимателей, которые активно сотрудничают с Россией.

В мае Игнатенко писал у себя в фейсбуке, что его отпустили под залог из тюрьмы из-за ситуации с коронавирусом в Шри-Ланке. По его словам, ему необходимо заплатить штраф в размере 3 млн рублей, либо ему грозит до 40 лет лишения свободы.

Георгий Сухов Шри-Ланка Александр Игнатенко

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