Дело о незаконном сборе жуков на Шри-Ланке вернули в полицию

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Суд в Шри-Ланке вернул природоохранной полиции на дорасследование дело ростовского ученого Александра Игнатенко и еще двоих россиян, которых обвиняют в незаконном сборе жуков и растений. Об этом сообщил вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

Это решение было принято на заседании 8 октября. На заседании присутствовал российский консул и переводчик, который переводил только часть заявлений. Подсудимые пожаловались суду на нарушение их права на доступный язык судопроизводства.

"До сегодняшнего дня так и не было представлено достаточно доказательств вины россиян. Кроме того, не был устранен целый ряд нарушений, допущенных при проведении следственных действий", - сказал Мельников.

"Наши соотечественники до сих пор не могут понять, что происходит в суде, в таких обстоятельствах говорить о соблюдении их прав властями Шри-Ланки не приходится. А это нарушение пакта о гражданских и политических правах, который ратифицирован более чем 170 странами мира, в том числе и Шри-Ланкой", - добавил он.

По словам Мельникова, у Игнатенко продолжаются проблемы со здоровьем, возникшие, пока он был в ланкийской тюрьме, до конца он не вылечился.

Игнатенко арестовали в феврале 2020 года после того, как у него в гостинице нашли мертвых насекомых и животных. Его и его помощников Артема Рябова и Николу Килафяна обвинили в уничтожении 277 жуков и других организмов, отловленных в заповеднике в нарушение запрета. Со временем всем троим изменили меру пресечения.

Россияне вину не признают и говорят, что собирали уже мертвых животных. Игнатенко писал в фейсбуке, что ему грозит штраф, аналогичный 3 млн рублей, либо до 40 лет лишения свободы. Суд над ними начался в конце мая.

За россиян заступились российские эксперты, которые указали, что редкими и нуждающимися в охране признаны только один вид бабочек и пять видов рептилий из коллекции подсудимых.

Мельников просил президента Владимира Путина повлиять на судьбу соотечественников.