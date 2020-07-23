"Луцкого террориста" арестовали без права внесения залога

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Городской районный суд Луцка в четверг избрал меру пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей Максиму Кривошу, подозреваемому в удержании 13 заложников в автобусе, передает корреспондент "Интерфакса".

Утром 21 июля в центре Луцка мужчина с взрывчаткой и оружием, назвавшийся "Максимом Плохим", захватил рейсовый автобус пригородного сообщения, в котором находились 13 человек.

Полиция выяснила, что на самом деле это Максим Кривош 1975 г.р., уроженец российского поселка Гай в Оренбургской области, который официально проживает в Дубно (Ровненская область Украины). Он был дважды судим и отбывал около 10 лет лишения свободы за несколько тяжких преступлений. В интернете нашлась книга авторства "Максима Плохого", описывающая его пребывание в местах заключения и его взгляды на жизнь.

Вечером того же дня все заложники были освобождены, а террорист задержан. Кроме того, в Харькове задержали его вероятного сообщника. Этому предшествовал разговор Кривоша с президентом Украины Владимиром Зеленским, после которого глава государства разместил в соцсетях видеообращение о необходимости просмотреть документальный фильм о защите животных (этого требовал злоумышленник). Сразу после освобождения заложников видеообращение было удалено.

Кривоша подозревают в совершении теракта, захвате заложников с угрозой уничтожения людей, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, а также в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.