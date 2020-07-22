У вероятного сообщника луцкого террориста изъяли оружие и боеприпасы

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В ходе обыска по месту жительства 44-летнего харьковчанина, который может быть сообщником террориста, захватившего автобус с пассажирами в Луцке, правоохранители обнаружили и изъяли гранаты, пистолеты, ружье и патроны.

"Во время осмотра домовладения гражданина полицейские изъяли четыре корпуса ручных гранат РГД-5, два корпуса ручных гранат Ф-1 и шесть запалов типа УЗРГМ к ним, три учебно-имитационных запала, два пистолета ТТ, "Дрейзе" и 100 патронов к ним, гладкоствольное ружье и 122 патрона к нему... Оружие и боеприпасы изъяты и будут направлены на экспертное исследование", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сотрудничает со следствием.

Правоохранители отрабатывают различные версии преступления.

Захват заложников в Луцке

Во вторник утром в центре Луцка мужчина, назвавшийся как "Максим Плохой", захватил рейсовый автобус пригородного сообщения примерно с 20 пассажирами. У него была взрывчатка и оружие.

Позже стало известно, что настоящее имя мужчины - Кривош Максим Степанович, он официально проживает в Дубно (Ровенская область), там находится его семья. При этом, по данным МВД Украины, он является уроженцем России.

Захватчик удерживал заложников более 12 часов. После того, как президент Украины Владимир Зеленский выполнил условие террориста - записать видеообращение с призывом смотреть фильм "Земляне" - мужчина сдался. Все заложники были освобождены, террорист задержан.

СБУ открыла дело по статье "террористический акт".