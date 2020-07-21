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Все заложники в украинском Луцке освобождены

Раненых нет, захватчик сдался

Все заложники в украинском Луцке освобождены
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Мужчина, который более 12 часов удерживал заложников в автобусе в Луцке, задержан, все люди, которых он удерживал в автобусе, освобождены. Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в правоохранительных органах.

"Сдался и задержан, все заложники освобождены", - сказали агентству в СБУ.

В ходе операции по освобождению заложников к автобусу подъехал БТР, были слышны многочисленные выстрелы.

"Благодаря спланированной антитеррористическим центром СБУ спецоперации "Бумеранг" правоохранителям удалось избежать жертв среди мирного населения. Установлено, что террористом является Максим Плохой, который пропагандировал экстремистские взгляды. Сейчас все заложники освобождены, пострадавших нет, за медицинской помощью обращений не было", - заявили в СБУ.

В свою очередь министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что у мужчины, который захватил автобус в Луцке, были сообщники.

"Его сообщники задержаны, один из них в Харькове, там найдены патроны, взрывчатка", - сказал министр на брифинге в Луцке.

Аваков охарактеризовал его как "неуравновешенного человека, он нарисовал себе мир, придумал месть миру".

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил отсутствие жертв при освобождении заложников.

"Поздравляю всех, кто весь день боролся за освобождение людей в Луцке и фактически - за их жизни. Мы все переживали и следили за развитием событий, нарабатывали планы и меняли их, учитывая ситуацию. Жизнь человека - важнейшая ценность. Мы не потеряли никого", - написал он на своей странице в фейсбуке во вторник.

Незадолго до этого стало известно, что три заложника смогли покинуть автобус.

Утром во вторник в центре Луцка мужчина захватил рейсовый автобус пригородного сообщения с пассажирами, при себе он имел взрывчатку и оружие.

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