Зеленский выполнил требование террориста и призвал всех смотреть фильм "Земляне"

Трех заложников в Луцке освободили после разговора Зеленского с захватчиком

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Трое заложников смогли покинуть автобус в Луцке после разговора президента Украины Владимира Зеленского с захватившим их мужчиной по телефону, сообщили в Офисе президента.

"Благодаря разговору президента Владимира Зеленского с мужчиной, который называет себя "Максимом Плохим", который удерживает автобус с людьми в Луцке, три человека покинули транспортное средство и сейчас находятся на свободе. Президент и в дальнейшем держит ситуацию на контроле", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Офиса президента во вторник.

При этом Зеленский выполнил требование захватчика. "Фильм "Земляне". Смотреть всем", - сказал он в видео, размещенном в его аккаунте в фейсбуке. Между тем позже сообщение стало недоступно для просмотра.

Размещение этого видео было одним из требований мужчины, захватившего утром во вторник заложников в автобусе.

Ранее стало известно, что служба безопасности Украины начала уголовное производство по статье "террористический акт" в связи с захватом заложников в Луцке. "Следователями СБУ начато уголовное производство по части 1 статьи 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в СБУ.

Утром во вторник в центре Луцка мужчина захватил рейсовый автобус пригородного сообщения с пассажирами, при себе он имеет взрывчатку и оружие. О пострадавших пока неизвестно.

Украинские власти заявляли, что злоумышленник является уроженцем России.