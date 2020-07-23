Ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-15" стартовала к МКС

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-15" в четверг вечером стартовала с космодрома Байконур, трансляцию пуска ведет "Роскосмос".

Ракета стартовала штатно в 17:26 по московскому времени с пусковой установки № 6 площадки № 31. На борту корабля находится 2,6 тонны грузов, в том числе более 600 кг топлива для дозаправки и 420 кг воды, а также баллоны с кислородом и другие грузы, необходимые для дальнейшей эксплуатации станции в пилотируемом режиме.

Как сообщал "Роскосмос", полет грузовика к МКС пройдет по сверхкороткой двухвитковой схеме, стыковка к российскому сегменту состоится в 20:47 по московскому времени +/- 3 мин.

Подготовка ракеты-носителя "Союз-2.1а" и корабля проходила на фоне новой вспышки коронавируса в городе Байконур, куда уже прибыли несколько самолетов "Роскосмоса" с врачами Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, оборудованием и медикаментами.

Кроме того, в понедельник, 20 июля, во время вывоза ракеты на стартовый комплекс площадки № 31 специалисты обнаружили неисправность электродвигателя домкрата второго основания силового пояса стартового комплекса. Он был оперативно заменен при температуре воздуха 40 градусов, это позволило продолжать подготовку к пуску в соответствии с графиком.

В настоящее время на борту МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер и американские астронавты Крис Кэссиди, Даглас Херли и Роберт Бенкен.