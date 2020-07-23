Грузовик "Прогресс МС-15" пристыковался к МКС

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-15" с запасом топлива, воды и других грузов, пристыковался к Международной космической станции (МКС) в четверг вечером, трансляцию стыковки ведет "Роскосмос".

Грузовой корабль пристыковался к модулю "Пирс" российского сегмента МКС в автоматическом режиме в 20:45 по Москве.

На борту корабля находится 2,6 тонны грузов, в том числе более 600 кг топлива для дозаправки и 420 кг воды, а также баллоны с кислородом и другие грузы, необходимые для дальнейшей эксплуатации станции в пилотируемом режиме.