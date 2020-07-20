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На стартовом столе на Байконуре заменили сломавшийся электродвигатель

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - На Байконуре устранили неисправность в работе оборудования стартового комплекса, которую выявили при установке ракеты "Союз-2.1а" с космическим грузовиком "Прогресс МС-15". Все замечания устранены, заверили в пресс-службе госкорпорации "Роскосмос".

Там уточнили, что оказался неисправным электродвигатель домкрата второго основания силового пояса.

"Расчет филиала АО "ЦЭНКИ" - Космический центр "Южный" в непростых условиях, при температуре воздуха 40 градусов Цельсия, в кратчайшие сроки заменил неисправный электродвигатель. Все работы идут согласно графику", - сказали в пресс-службе.

Пуск запланирован на 17:26:22 по Москве 23 июля, полет к МКС пройдет по сверхкороткой схеме, стыковка планируется в 20:47:52. Корабль доставит на станцию топливо, воду и другие грузы. Сейчас на космодроме завершаются работы по подготовке запуска.

Байконур Роскосмос Союз МКС Прогресс

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