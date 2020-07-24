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В Святой Софии начался первый с 1934 года намаз

В Святой Софии начался первый с 1934 года намаз
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Церемония открытия комплекса Айя-София в статусе мечети проходит в пятницу в Стамбуле, сообщает Daily Sabah. Собор Святой Софии до недавнего времени носил статус музея.

К архитектурному комплексу с самого утра начали приходить мусульмане, желающие принять участие в пятничной молитве, которая впервые за почти 90 лет пройдет в Айя-Софии.

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган также участвует в церемонии. На видеокадрах видно, что у всех находящихся в мечети, в том числе у турецкого лидера, на лицах - маски.

Для обеспечения безопасности развернуты контрольно-пропускные пункты. Также работают сотрудники медицинских служб, которые будут измерять у всех приходящих температуру.

Накануне в архитектурном комплексе завершились последние подготовительные работы. Христианские мозаики и фрески на время мусульманских молитв закрыли шторами.

Указ об изменении статуса Святой Софии был подписан Эрдоганом 10 июля. Этот указ предусматривает перевод объекта в собственность Управления по религиозным делам Турции вследствие чего он будет открыт как мечеть, в которой будет возможно совершать отправление мусульманского культа.

6 июля патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил со специальным заявлением, в котором призвал сохранить музейный статус собора Святой Софии.

Музейный статус храм Святой Софии получил в 1934 году по решению первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. С 1985 года собор включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Турция Стамбул Святая София Реджеп Тайип Эрдоган

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