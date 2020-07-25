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Турция сочла враждебной реакцию Греции на молитву в храме Святой Софии

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Турция в субботу раскритиковала реакцию Греции на первую за 90 лет мусульманскую молитву в соборе Святой Софии, которую турецкое руководство объявило мечетью, сообщили западные и турецкие СМИ.

По словам представителя МИД Турции Хами Аксоя, реакция Афин на молитву в соборе Святой Софии "еще раз показала враждебность Греции по отношению к исламу и Турции".

По мнению Анкары, руководство Греции провоцирует греческую общественность на враждебность по отношению к Турции. Аксой назвал греков "испорченными детьми Европы, которые не могут принять повторного поражения в Айя-Софии".

МИД Греции в ответ на эти слова выпустил комментарий, в котором обвинил Турцию в религиозном фанатизме.

"Международное сообщество 21 века шокировано наблюдением за религиозным и националистическим фанатическим сумбуром в современной Турции", - цитирует заявление греческая газета "Катимерини".

Премьер Греции Кириакос Мицотакис в минувшую пятницу заявил, что мусульманская молитва в соборе Святой Софии - "не показатель силы, а доказательство слабости" Турции.

Накануне в соборе прошла первая с 1934 года коллективная мусульманская молитва, в которой принял участие президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Музейный статус храм Святой Софии получил в 1934 году по решению первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. С 1985 года собор включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Первый за 86 лет намаз в Святой Софии

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Турция Греция Святая София собор Святой Софии

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