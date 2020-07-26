Путин провел телефонный разговор с Зеленским

Владимир Путин и Владимир Зеленский (справа налево). Архивное фото Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе беседы стороны позитивно оценили согласование мер по прекращению огня на востоке, которые выступают в силу 27 июля.

Ранее на заседании контактной группы по Донбассу стороны согласовали комплекс дополнительных мер по контролю перемирия, который кроме прочего включает в себя запрет на деятельность диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) и запрет на ведение огня, в том числе снайперского.

Самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики заявили, что готовы к реализации дополнительных мер по соблюдению перемирия в Донбассе и выпустили приказы о запрете использования оружия с 27 июля.

Как отмечается в заявлении Кремля, Владимир Путин охарактеризовал принятое 15 июля Радой постановление о проведении местных выборов в 2020 году как противоречащее Минским соглашениям и ставящее под угрозу перспективы урегулирования.

Российский лидер выразил серьезную озабоченность в связи с недавними заявлениями высокопоставленных официальных лиц Украины о неприемлемости ряда положений "Комплекса мер" и необходимости его пересмотра.

"Президент России особо отметил, что еще раз озвученная Владимиром Зеленским в ходе нынешнего телефонного разговора позиция о безальтернативности минских договоренностей должна найти свое подтверждение в реальных действиях киевских властей", - говорится в сообщении.