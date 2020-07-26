Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:32Заразились
на 26.07В России 812 485+5 765В мире 16 046 986+254 596

Путин провел телефонный разговор с Зеленским

Путин провел телефонный разговор с Зеленским
Владимир Путин и Владимир Зеленский (справа налево). Архивное фото
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе беседы стороны позитивно оценили согласование мер по прекращению огня на востоке, которые выступают в силу 27 июля.

Ранее на заседании контактной группы по Донбассу стороны согласовали комплекс дополнительных мер по контролю перемирия, который кроме прочего включает в себя запрет на деятельность диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) и запрет на ведение огня, в том числе снайперского.

В миреНовые договоренности по перемирию в Донбассе вступят в силу 27 июляЧитать подробнее

Самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики заявили, что готовы к реализации дополнительных мер по соблюдению перемирия в Донбассе и выпустили приказы о запрете использования оружия с 27 июля.

Как отмечается в заявлении Кремля, Владимир Путин охарактеризовал принятое 15 июля Радой постановление о проведении местных выборов в 2020 году как противоречащее Минским соглашениям и ставящее под угрозу перспективы урегулирования.

Российский лидер выразил серьезную озабоченность в связи с недавними заявлениями высокопоставленных официальных лиц Украины о неприемлемости ряда положений "Комплекса мер" и необходимости его пересмотра.

"Президент России особо отметил, что еще раз озвученная Владимиром Зеленским в ходе нынешнего телефонного разговора позиция о безальтернативности минских договоренностей должна найти свое подтверждение в реальных действиях киевских властей", - говорится в сообщении.

Владимир Путин Владимир Зеленский

Новости по теме

Новости

Голливудская актриса Оливия де Хэвилленд умерла на 105-м году жизни

Кандидат в президенты Белоруссии заявила об угрозах в свой адрес

Испания заверила в безопасности страны для туристов

Во вмешательство РФ в референдум по Brexit поверили 49% британцев

Беженец из Руанды признался в поджоге собора XV века в Нанте

Беженец из Руанды признался в поджоге собора XV века в Нанте

На пешеходов в Берлине наехал автомобиль с эстонскими номерами

На пешеходов в Берлине наехал автомобиль с эстонскими номерами

В Берлине семь человек ранены из-за наезда машины на толпу

Что случилось этой ночью: воскресенье, 26 июля

Первый случай подозрения на COVID-19 выявлен в Северной Корее

Число инфицированных COVI9-19 в мире с начала пандемии превысило 16 млн

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');