Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:58Заразились
на 24.07В России 800 849+5 811В мире 15 511 157+280 596

Дипломаты покинули консульство КНР в Хьюстоне после приказа закрыться

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Китайские дипломаты в пятницу днем освободили здание консульства КНР в американском Хьюстоне (штат Техас) после того, как власти США во вторник дали им 72 часа на закрытие диппредставительства, сообщает Associated Press.

По данным агентства, фургоны с дипломатическими номерами отъехали от здания консульства в 16:00 пятницы по местному времени. Этот день был крайним сроком для закрытия консульства. Затем федеральные агенты США проверили запертые двери консульства. Кроме того, Associated Press пишет о слесаре, который пытался взломать замок на одной из дверей.

Власти США во вторник распорядились закрыть консульство Китая в Хьюстоне в штате Техас, которое, по утверждению Вашингтона, было гнездом китайских шпионов. Официальный представитель госдепа США Морган Ортагус отмечала, что решение о закрытии консульства принято для обеспечения защиты американской интеллектуальной собственности.

Пекин в ответ объявил в пятницу о закрытии генерального консульства США в Чэнду - административном центре провинции Сычуань.

До этого министерство юстиции США предъявило обвинения в краже коммерческих секретов и мошенничеству двум гражданам КНР, которые, по версии следствия, пытались получить доступ к компьютерным сетям американских компаний, работающих над вакциной от коронавируса

Согласно обнародованному 21 июля заключению федеральных прокуроров США, хакеры, которые выкрали в общей сложности конфиденциальных сведений на сумму в сотни миллионов долларов, добывали информацию, которая могла бы представлять ценность для правительства КНР.

США Китай Хьюстон Техас

Новости по теме

Новости

Израиль сообщил об авиаударе по Сирии

Израиль сообщил об авиаударе по Сирии

Причиной сбоя сервисов спортивной электроники Garmin назвали взлом

Причиной сбоя сервисов спортивной электроники Garmin назвали взлом

Что произошло за день: пятница, 24 июля

AZUR air возобновит рейсы в Турцию с 10 августа

Британский премьер назвал противников прививок сумасшедшими

Британский премьер назвал противников прививок сумасшедшими

В Святой Софии начался первый с 1934 года намаз

В Святой Софии начался первый с 1934 года намаз

Китай закрывает генконсульство США в провинции Сычуань

Китай закрывает генконсульство США в провинции Сычуань

Что случилось этой ночью: пятница, 24 июля

Число инфицированных COVID-19 в США с начала пандемии превысило 4 млн

Помпео не исключил, что Россия может поддержать США в противостоянии Китаю

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');