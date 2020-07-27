Бразильцы пожаловались в Международный уголовный суд на отношение Болсонару к COVID

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В Бразилии работники сферы здравоохранения обвинили президента страны Жаира Болсонару в преступлениях против человечности из-за его реакции на пандемию коронавируса COVID-19, которую он с самого начала не воспринимал всерьез, и передали досье на него в Международный уголовный суд, сообщает "Нотисиаш".

"Коалиция профсоюзов полагает, что есть признаки того, что Болсонару совершил преступление против человечности, принимая безответственные решения перед лицом пандемии, которые привели к более чем 80 тысячам смертей от этой болезни в стране", - говорится в заявлении группы профсоюзов Unisaude, которая объединяет более 50 организаций в Бразилии.

В нем отмечается, что администрация Болсонару "преступно небрежно действует в ответ на пандемию COVID-19, ставя под угрозу жизни работников здравоохранения и бразильцев".

Группа медиков передала в суд материалы, описывающие действия Болсонару, и доказательства того, что он и его правительство преуменьшали тяжесть ситуации и принимали неверные решения. Представители сферы здравоохранения считают, что из-за этого в Бразилии такие высокие показатели заболеваемости и смертей от COVID-19. В Бразилии зарегистрировали почти 2,42 млн случаев заражения и более 97 тыс. смертей. Сотрудники здравоохранения считают, что президента нужно привлечь за это к ответственности.

Сам Болсонару переболел коронавирусом. До того как заразиться, президент много раз гулял по столице Бразилии без маски, обнимал людей, жал им руки, общался с ними на близкой дистанции.

В начале июля у него подтвердился COVID-19 с симптомами повышенной температуры и недомогания. Болсонару и после выявления заражения выходил к журналистам без маски и говорил, что чувствует себя хорошо. Все это время он был изолирован и находился один.

Во время болезни на прогулке в саду президентской резиденции Болсонару клюнула птица, которую он хотел покормить, и это вызвало бурную реакцию бразильской общественности.

У Болсонару вновь взяли анализы 21 июля, которые показали, что он все еще болен. Затем он прошел тест повторно и 25 июля объявил, что здоров.