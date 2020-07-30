Бразилия разрешит въезд иностранцев, несмотря на рекорд заражаемости COVID-19

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Бразильское правительство разрешает иностранцам въезжать в страну воздушным транспортом в соответствии с указом, изданным через несколько часов после того, как было сообщено о рекордном количестве новых случаев заболевания COVID-19.

Согласно указу, опубликованному в официальном вестнике страны и подписанному четырьмя министрами, в том числе главой Минздрава Бразилии Эдуардо Пазуэлло, иностранцы смогут прибыть в страну воздушным транспортом. При этом попасть в Бразилию с помощью наземного и водного транспорта по-прежнему не удастся. Запрет на такие перевозки действует еще в течение 30 дней.

Между тем, по данным министерства здравоохранения, за последние сутки в Бразилии зарегистрировано 69 тыс. 75 новых случаев заболевания COVID-19 и 1 тыс.595 летальных исходов. Всего за время пандемии в стране зарегистрировано 2 млн 552 тыс. случаев заражения, 90 тыс. 134 пациента с новым типом коронавируса скончались.