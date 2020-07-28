Авиасообщение РФ с Танзанией возобновят без переговоров президентов

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Вопрос возобновления авиасообщения с Танзанией не требует проведения контактов на высшем уровне, в настоящий момент у президента РФ Владимира Путина не запланировано переговоров с президентом этой страны Джоном Магуфули, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Решению о возобновлении авиасообщения с Танзанией "предшествовала работа наших санитарных властей и авиационных властей и анализ целого комплекса параметров", сказал Песков журналистам во вторник. По итогам такой работы было решено возобновить рейсы между двумя странами, отметил он.

Песков подчеркнул, что этот вопрос не требует контактов на высшем уровне. "В настоящее время каких-то контактов между президентами (России и Танзании - ИФ) не планируется", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее сообщалось, что Россия начнет возобновлять международное авиасообщение с 1 августа. Авиасообщение возобновится в первую очередь с Великобританией, Турцией и Танзанией, заявляла ранее в июле вице-премьер Татьяна Голикова. Премьер-министр Михаил Мишустин своим постановлением отменил ограничения на выдачу виз и оформление приглашений гражданам трех упомянутых стран.