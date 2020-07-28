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"Внуково" анонсировало возобновление рейсов в Турцию и Лондон

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Аэропорт "Внуково" сообщил о возобновлении в августе рейсов авиакомпаний-партнеров в города Турции и Лондон.

Рейсы в турецкие Стамбул, Анкару, Анталью, Даламан, Бодрум будут выполнять "Победа", Turkish Airlines, AZUR air, iFly, говорится в сообщении аэропорта. В аэропорт Лондон-Лутон будет летать Wizz Air UK. В среднем по всем указанным направлениям запланировано около 40 разворотных рейсов в сутки.

"Рейсы в Танзанию на данный момент ни одним из авиаперевозчиков-партнеров не запланированы", - отмечает "Внуково".

Как сообщалось, с 1 августа РФ решила возобновить рейсы в Лондон, Анкару и Стамбул, а также на остров Занзибар (Танзания). С 10 августа начнутся полеты в курортные турецкие города: Анталью, Бодрум и Даламан. На первом этапе улететь за границу можно только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Министр транспорта Евгений Дитрих заявлял, что авиавласти РФ ведут переговоры о возобновлении полетов еще с 30 государствами. Источник "Интерфакса" сообщил ранее во вторник, что Россия изучает вопрос об открытии в августе-сентябре авиасообщения с Южной Кореей, Венгрией, ОАЭ.

По данным "Внуково", авиакомпания Wizz Air Hungary прорабатывает запуск рейсов в Москву из Будапешта и Дебрецена, flydubai – из Дубая.

Внуково РФ Турция Великобритания

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