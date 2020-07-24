Возобновится выдача виз гражданам Великобритании, Турции и Танзании

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин своим постановлением отменил ограничения на выдачу виз и оформление приглашений гражданам Великобритании, Турции и Танзании. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Это решение связано с возобновлением авиасообщения с этими тремя странами. Ранее 24 июля Мишустин объявил, что с 1 августа можно будет туда летать из аэропортов Москвы, Подмосковья, Ростова-на-Дону и Петербурга. Открываются рейсы в Лондон, Стамбул и Анкару, и на Занзибар, а с 10 августа - в Бодрум, Даламан и Анталью. Росавиация уведомит авиакомпании о возобновлении международного сообщения.

Глава Минтранса Евгений Дитрих сообщил, что переговоры о возобновлении авиаперевозок ведутся с еще 30 странами.