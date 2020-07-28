Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:20Заразились
на 28.07В России 823 515+5 395В мире 16 481 230+228 689

Джонсон увидел признаки второй волны коронавируса в Европе

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник заявил, что в некоторых европейских странах уже началась вторая волна коронавируса.

"Давайте внесем ясность относительно того, что происходит в Европе - у некоторых из наших европейских друзей. Боюсь, что мы начинаем видеть в некоторых местах признаки второй волны пандемии", - сказал Джонсон журналистам в Ноттингеме.

В миреВ ВОЗ заявили, что мир будет иметь дело лишь с одной волной COVID-19Читать подробнее

Он отметил, что Великобритания приняла "стремительные и решительные меры" на выходных, введя обязательный 14-дневный карантин для всех, приезжающих из Испании, которая является одним из самых популярных туристических направлений у британцев. Подобное решение о карантине ранее раскритиковали как в Мадриде, так и в британской оппозиционной Лейбористской партии.

Премьер Испании Педро Санчес назвал решение "несбалансированным" и указал, что ситуация в некоторых частях его страны намного безопаснее, чем в ряде территорий Великобритании.

Накануне, 27 июля, газета The Guardian писала, что в европейских странах все активнее готовятся на случай второй волны COVID-19 и рассматривают возможность вернуть некоторые ограничения.

В миреДжонсон признал допущенные в начале пандемии ошибкиЧитать подробнее

К примеру, власти Каталонии заявили, что некоторые меры локдауна - положения, при котором останавливается общественная жизнь - могут вновь вернуть, если в будущем вспышки коронавируса будет невозможно взять под контроль в течение 10 дней. Почти 8 тыс. новых заражений было зарегистрировано в Каталонии за последние две недели, это половина среди всех случаев, выявленных за этот период в Испании.

В Германии представители здравоохранения заявили, что серьезно обеспокоены ростом случаев заражения за последнюю пару недель. Глава Минздрава Йенс Шпан заявил, что в стране вводится обязательное тестирование на коронавирус для тех, кто побывал на территориях, где наблюдается неблагоприятная обстановка по новой инфекции.

Во Франции Минздрав призвал к осторожности после резкого роста случаев заражения среди молодежи. Молодых людей призывают не забывать носить маски, мыть руки чаще и соблюдать дистанцию.

Хроника 09 января – 28 июля 2020 годаПандемия коронавируса
Борис Джонсон Великобритания Коронавирус Европа

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В ВОЗ заявили, что мир будет иметь дело лишь с одной волной COVID-19

Задержанный в Брюсселе объяснил мотив нападения на парламент Бельгии

Задержанный в Брюсселе объяснил мотив нападения на парламент Бельгии

Иран во время учений выпустил ракету по модели авианосца США

Экономический кризис

Потери туротрасли в январе-мае втрое превысили ущерб кризиса 2009 года

Потери туротрасли в январе-мае втрое превысили ущерб кризиса 2009 года

Эрдоган призвал остановить геологоразведку на востоке Средиземноморья

Эрдоган призвал остановить геологоразведку на востоке Средиземноморья

Авиабилеты в Турцию подорожали почти вдвое по сравнению с 2019 годом

Авиабилеты в Турцию подорожали почти вдвое по сравнению с 2019 годом

Астероид размером с футбольное поле приближается к Земле

В хадже к Мекке смогут участвовать лишь около тысячи паломников

В хадже к Мекке смогут участвовать лишь около тысячи паломников

Что случилось этой ночью: вторник, 28 июля

Дегтярев заверил протестующих сторонников Фургала в уважении к ним

Дегтярев заверил протестующих сторонников Фургала в уважении к ним
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');