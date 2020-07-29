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Карантин по коронавирусу в Казахстане продлили еще на две недели

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил госкомиссии продлить карантинные ограничения по коронавирусу в стране еще на две недели, с последующим поэтапным смягчением, сообщила в среду пресс-служба главы государства.

"В целях дальнейшего закрепления положительного эффекта от введенных ограничительных мер в июле месяце и с учетом возможного осложнения эпидемиологической ситуации в Казахстане и сопредельных государствах Касым-Жомарт Токаев поручил государственной комиссии продлить карантинные меры на две недели с последующим поэтапным смягчением", - говорится в сообщении пресс-службы.

В среду президент Казахстана провел совещание о проблемах с эпидемиологической ситуацией в стране. В минувший вторник, 28 июля, глава республиканского Минздрава Алексей Цой заявил, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в стране стабилизировалась. По его словам, за три недели строгого карантина (с 5 июля) процент занятости коек пациентами с коронавирусом снизился с 90% до 47%.

Карантин в Казахстане

Ранее власти Казахстана ввели карантин в стране с 5 июля до 2 августа из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Было принято решение на этот период приостановить пассажирское автобусное сообщение между регионами, в городах была ограничена работа общественного транспорта по времени.

Кроме того в стране действует запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий, ограничено перемещение по улицам, в парках и скверах, ограничено перемещение лиц старше 65 лет.

Также в рамках карантинных ограничений под запрет попали салоны красоты, парикмахерские, спортивные залы, фитнес-центры, бассейны, продовольственные и непродовольственные крытые рынки.

В Казахстане аналогичные меры применялись во время режима чрезвычайного положения, который действовал с 16 марта по 11 мая. Позднее началась поэтапная отмена ограничительных мер, однако из-за роста распространения COVID-19 в ряде регионов были возобновлены карантинные ограничения.

По последним данным, всего в стране зарегистрировано 86 192 случая заражения коронавирусной инфекцией, вылечились 56 638 человек, 793 умерли.

Хроника 09 января – 29 июля 2020 годаПандемия коронавируса
Казахстан Касым-Жомарт Токаев Коронавирус Алексей Цой

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