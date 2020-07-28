Глава Минздрава Казахстана заявил о стабилизации ситуации с COVID-19

При улучшении эпидемиологической ситуации в стране с августа начнут смягчать карантин

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В Казахстане снижается количество зарегистрированных случаев COVID-19, возможно поэтапное смягчение карантина, сообщил министр здравоохранения Алексей Цой.

"Ситуация с заболеваемостью COVID-19 стабилизировалась на уровне в среднем 1 600 человек в сутки. Также наблюдается снижение занятости коек на 43%, из них реанимационных на 27%. Возросло число выздоровевших до 63%. Таким образом, достигнуто снижение основных показателей нагрузки на систему здравоохранения", - сказал Цой на заседании правительства во вторник.

По его словам, за три недели строгого карантина процент занятости коек снизился с 90% до 47%, а показатель репродуктивности инфекции - с 1,2 до 0,99. Это позволяет говорить о поэтапном смягчении ограничительных мер.

"При условии соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного режима, ношения масок и социального дистанцирования, с 3 августа при достижении показателя репродуктивности инфекции менее единицы, а также при показателе занятости коек менее 70% в течение недели и стойкой динамики снижения уровня смертности, будет разрешена деятельность ряда инфраструктурных объектов", - сказал министр.

В частности, по его словам, будет разрешена деятельность торгово-развлекательных центров, торговых домов и торговых сетей с ограничением по времени и дням, крытых продовольственных и непродовольственных рынков, а также детских кабинетов коррекции, образовательных центров, детских развивающих центров, кружков в группах не более пяти человек, детских дошкольных учреждений в режиме дежурных групп.

Салоны красоты, парикмахерские, центры и салоны, оказывающие косметические и косметологические услуги, маникюра и педикюра, могут начать работать по предварительной записи.

Вместе с тем министр отметил, что "дистанционная форма работы должна сохраниться для не менее 80% сотрудников государственных органов и офисных работников".

Разрешаются индивидуальные и групповые тренировки на открытом воздухе с соблюдением социальной дистанции, а также спортивные тренировки для национальных сборных не более 30 человек. Перемещение населения по улицам, посещение парков, скверов и набережных будет разрешено группами не более трех человек.

Работа общественного транспорта возобновится с соблюдением ограничений по времени и заполняемостью не более 50% с соблюдением масочного, санитарно-дезинфекционного режима и наличия кондукторов, отметил министр.

Между тем Цой отметил, что необходимо сохранить запрет на все виды массовых мероприятий, работу развлекательных учреждений, кинотеатров, фудкортов, банкетных залов, ресторанов, баров, ночных и игровых клубов. Кроме того, остается запрет на работу религиозных объектов и объектов культуры, спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, пляжей и аквапарков.

Движение пригородных пассажирских поездов, формирование общих вагонов, междугородних автобусов также должно быть запрещено, отметил министр.

В Казахстане с 5 июля по 2 августа действует карантин из-за ухудшения ситуации с COVID-19. В этой связи приостановлена работа в ряде сфер деятельности.

По последним данным, в стране подтверждено 84 648 случаев заражения коронавирусной инфекцией, вылечились 54 404 человека, 610 умерли.