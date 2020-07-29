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Пентагон перенесет штаб своего европейского командования в Бельгию

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы США выведут штаб своего европейского командования из Штутгарта в Германии в Бельгию в рамках решения президента Дональда Трампа о сокращении контингента американских войск в ФРГ, сообщил в среду командующий американскими войсками в Европе генерал Тод Уолтерс.

"Штаб-квартира будет перемещена в Монс в Бельгии", - сказал американский генерал.

Европейское командование вооружённых сил США, базирующееся в Штутгарте, было создано 1 августа 1952 года.

В среду Пентагон сообщил о решении США вывести из ФРГ 12 тыс. военнослужащих.

Согласно плану, 6,4 тыс. военных вернутся на родину, а 5,6 тыс. перебазируются в другие страны Европы. Министр обороны США Марк Эспер заявил, что этот процесс начнется в ближайшие недели, и будет стоить США нескольких миллиардов долларов.

"Нынешний план EUCOM (Европейского командования ВС США) предполагает вывод почти 11,9 тыс. военнослужащих из Германии - с 36 тыс. до 24 тыс. военнослужащих, таким образом, чтобы укрепить НАТО, усилить сдерживание в отношении России и соответствовать другим изложенным мною принципам", - сказал Эспер.

Ожидается, что в основном американские военные разместятся в Италии и Бельгии.

Также в Пентагоне заявили, что если будет достигнуто соглашение, то американских военных направят в Польшу и в страны Балтии.

По словам Эспера, некоторые американские военнослужащие, которые вернутся в США, позднее могут быть направлены обратно в Европу, но уже на ротационной основе.

15 июня президент США Дональд Трамп объявил, что решил сократить американский воинский контингент в ФРГ. Он пояснил, что намерен оставить в ФРГ 25 тыс. военных.

Американский лидер тогда отметил, что принял такое решение, потому что считает, что Германия выделяет недостаточно денег на оборону и таким образом - подводит НАТО. По его словам, если Берлин увеличит оборонный бюджет, он вернет всех военных на территорию Германии.

"Почему мы должны делать то, что делаем (предоставляя ФРГ военную защиту - ИФ), если они не платят?" - спросил президент.

Ранее в июле в Пентагоне заявили, что одобренный президентом США Трампом вывод из Германии американских военных и их передислокация усилит "сдерживание" России и укрепит НАТО.

США Пентагон

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