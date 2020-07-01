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Трамп одобрил вывод 9,5 тысячи американских военных из Германии

В Пентагоне заявили, что это поможет "сдерживанию России" и усилит НАТО

Трамп одобрил вывод 9,5 тысячи американских военных из Германии
Фото: Reuters

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп одобрил план вывода части американских войск из Германии после проведенного для него Пентагоном брифинга по этому вопросу, сообщается на сайте американского военного ведомства.

Согласно пресс-релизу, из Германии будет выведено 9,5 тысячи военнослужащих США. На данный момент численность американского военного контингента в ФРГ составляет 35 тысяч военных.

"Утвержденное предложение не только соответствует директиве президента, оно также способствует сдерживанию России, усилит НАТО, укрепит доверие союзников, улучшит стратегическую гибкость США и оперативную гибкость Европейского командования США, а также послужит заботой о наших военнослужащих и их семьях", - сказано в заявлении.

Ранее Трамп объявил о своем намерении вывести часть американских войск. Изначально он объяснял это решение тем, что Германия, по его мнению, недостаточно тратит на оборону. Однако после переговоров с польским коллегой Анджеем Дудой президент США сообщил, что часть американских войск после вывода из Германии будет направлена в Польшу.

Отвечая на вопрос о том, какой сигнал он посылает России, выводя часть войск из ФРГ и переправляя часть из них в Польшу, Трамп сказал, что "это очень сильный сигнал". При этом президент США в очередной раз заверил в своем желании "поладить с Россией".

США Германия Дональд Трамп

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