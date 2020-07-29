Лукашенко ждет объяснений Москвы по поводу задержанных боевиков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: Reuters

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает чрезвычайным происшествием ситуацию с задержанием 33 граждан России, и поручил председателю КГБ Валерию Вакульчику обратиться в российские госорганы за разъяснением - "что происходит".

Президента цитирует госагентство БелТА.

В связи с инцидентом Лукашенко заявил о "грязных намерениях" россиян. "Я смотрю на реакцию россиян. Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения. Поэтому очень просил бы, чтобы в этой ситуации и с этим фактом было все предельно откровенно и честно", - сказал он.

Кроме того, Лукашенко поручил своему пресс-секретарю Наталье Эйсмонт обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали". "Нам надо обратиться к российским средствам массовой информации, в том числе Telegram-каналам, чтобы они, как Путин говорит, пургу не гнали. Если виноваты, надо из этой ситуации выходить достойно. Не виноваты - хорошо, у нас нет никаких целей опорочить близкую нам страну", - заявил президент.

Лукашенко подчеркнул, что считает инцидент чрезвычайным происшествием.

Ранее госагентство БелТА сообщило, что сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали под Минском 32 боевика иностранной частной военной компании "Вагнер", еще один человек был задержан на юге страны.

Как отмечено в публикации, правоохранительными органами была получена информация о прибытии в Белоруссию более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.

Кроме того, агентство привело список задержанных граждан РФ.