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Палата представителей США изучит информацию об иностранном вмешательстве в выборы

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Члены комитета палаты представителей США по разведке проголосовали за то, чтобы все члены нижней палаты Конгресса получили доступ к секретной информации, которая свидетельствует о "согласованной кампании иностранного вмешательства" в намеченные на ноябрь президентские выборы, пишет в среду The Hill.

"Поскольку брифинг ФБР для Конгресса не состоялся, более двух десятков его членов запросили доступ к секретному приложению к нашему письму от 13 июля, в котором рассматриваются конкретные, особенные и тревожные сообщения...", - заявил председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф.

Председатель комитета по разведке упомянул и так называемое вмешательство России в избирательную кампанию 2016 года.

"Мы не должны допустить проведения очередных президентских выборов, омраченных иностранным вмешательством, когда мы можем сделать больше, чтобы избежать этого, сдержать это и разоблачить для народа Америки", - сказал он.

Вопрос иностранного вмешательства в выборах представляет непосредственный интерес не только для комитета палаты представителей, но для Сената.

В середине июля влиятельные представители Демократической партии США, в частности спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер сенатского меньшинства Чак Шумер, обратились в ФБР с просьбой незамедлительно провести брифинг на тему об иностранном вмешательстве в выборы в США.

В распространенном ранее письме на имя директора ФБР Кристофера Рэя, они сообщили, что осведомлены "о конкретных серьезных угрозах выборам президента и в конгресс, которые пройдут 3 ноября".

По их словам, ввиду природы угроз, было необходимо, чтобы ФБР до конца июля провело секретный брифинг, посвященный угрозам в отношении всех членов конгресса.

В американском разведсообществе неоднократно звучали мнения о наличии признаков, указывающих на усилия по вмешательству в выборную кампанию посредством вбросов дезинформации через соцсети из Ирана, Китая и России.

США

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