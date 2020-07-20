Американские демократы попросили ФБР провести брифинг о вмешательстве в выборы

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Влиятельные представители Демократической партии США, в частности спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер сенатского меньшинства Чак Шумер, обратились в ФБР с просьбой незамедлительно провести брифинг на тему об иностранном вмешательстве в выборы в США.

В распространенном в понедельник письме на имя директора ФБР Кристофера Рэя, они сообщили, что осведомлены "о конкретных серьезных угрозах выборам президента и в конгресс, которые пройдут 3 ноября".

"Мы, в частности, серьезно обеспокоены тем, что конгресс может стать целью согласованной кампании по оказанию воздействия из-за рубежа, с помощью которой попытаются распространить дезинформацию и оказать влияние на деятельность конгресса, общественные обсуждения, а также на выборы в ноябре", - написали Пелоси, Шумер и еще несколько влиятельных демократов.

По их словам, ввиду природы угроз, необходимо, чтобы до конца июля ФБР провело секретный брифинг, посвященный угрозам в отношении всех членов конгресса, и чтобы Рэй изыскал для этого время в расписании уже до конца понедельника.

Никаких деталей о каких-либо угрозах в послании главе ФБР демократы не упомянули, отметив, что к открытому письму прилагается конфиденциальное дополнение с большим количеством информации.

В американском разведсообществе неоднократно звучали мнения о наличии признаков, указывающих на усилия по вмешательству в выборную кампанию посредством вбросов дезинформации через соцсети из Ирана, Китая и России.