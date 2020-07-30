Республиканцы предложили законопроект "О защите Америки от шпионов"

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Сенаторы-республиканцы вносят законопроект, который позволит госдепартаменту США отказывать в выдаче виз лицам, которые совершают акты шпионажа и кражи интеллектуальной собственности против Америки.

"На прошлой неделе китайское консульство в Хьюстоне было закрыто после того, как служило центральным узлом в шпионских операциях Китайской коммунистической партии, которые стремились подорвать нашу безопасность и демократию", - говорится в заявлении одного из авторов законопроекта сенатора Марко Рубио, опубликованном на его сайте.

"США должны принять все меры, чтобы обеспечить безопасность нашей нации. Я горжусь тем, что присоединяюсь к этим двухпалатным усилиям по обновлению наших иммиграционных законов, чтобы запретить въезд в нашу страну тем, кто занимается иностранным шпионажем, включая кражу нашей интеллектуальной собственности, и их семьям", - отметил он.

Сенатор уточнил, что согласно действующему законодательству лица, обвиненные США в шпионаже и высланные из страны имеют возможность немедленно подать заявление на получение визы.

Предлагаемый сенаторами закон "О защите Америки от шпионов" сделает подобное невозможным.

"Законопроект "О защите Америки от шпионов" внесет изменения в закон об иммиграции и гражданстве, гарантировав, что прошлая, настоящая и будущая шпионская деятельность, а также деятельность по передаче технологий делает въезд в Соединенные Штаты недопустимым", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что при необходимости госдепартамент сможет отказаться от этих ограничений, например, для выполнения обязательств США по соглашению о штаб-квартире ООН.