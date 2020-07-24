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Белый дом отметил, что Трамп усерднее Обамы защищает выборы в США

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп уделяет больше внимания защите от внешнего вмешательства в процедуру американских выборов, чем это делал его предшественник Барак Обама, заявила в пятницу представитель Белого дома Кейли Макинэни.

"Президент предпринял больше действий для обеспечения безопасности выборов, чем его предшественник, который отдал распоряжение не вмешиваться, когда узнал о вмешательстве в выборы", - сказала она на брифинге в ответ на вопрос, поднимался ли вопрос вмешательства в выборы во вчерашнем телефонном разговоре президентов США и России.

В то же время Макинэни уточнила, что не присутствовала при разговоре двух лидеров.

Она добавила, что нынешняя американская администрация выделяет "огромное количество" финансовых средств для защиты выборов.

Ранее пресс-секретарь президента России Димитрий Песков сообщил журналистам, что лидеры РФ и США в ходе состоявшегося накануне телефонного разговора обсудили борьбу с коронавирусом, и Владимир Путин проинформировал коллегу об успехах этой работы в РФ. Песков отметил, что Путин и Трамп не обсуждали нефтяные вопросы, главной темой их разговора была стратегическая стабильность и контроль над вооружениями.

США Дональд Трамп

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