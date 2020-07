В Совфеде отвергли причастность разведки РФ к фейкам о пандемии

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Сообщения американских СМИ о причастности российских разведчиков к распространению фейков о коронавирусе в США не соответствуют действительности, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Ранее The New York Times и Associated Press со ссылкой на американские источники сообщили что бывшие сотрудники ГРУ создали сайты, через которые распространяли ложные материалы о пандемии, в том числе о том, что это эксперимент по манипулированию людьми, о том, что вирус создали американские военные и что российская медицинская помощь может способствовать разрядке в отношениях Москвы и Вашингтоне.

"Либо журналисты этих изданий упражняются в изобретательности новых теорий заговора в надежде на поощрение начальства, либо это очередной вброс американских спецслужб", - сказал Косачев "Интерфаксу". По его словам, "до сих пор ни одна из конспирологических теорий", опубликованных в западных СМИ, "не выдержала экспертной проверки и не нашла подтверждений в реальной жизни".

Как говорят источники АР и NYT, бывшие сотрудники российской разведки, "известной как ГРУ", Александр Старунский и Денис Тюрин управляют сайтом InfoRos.ru и публиковали фейки на нем, а также на связанных с ним сайтах InfoBrics.org и OneWorld.press. Информация об их деятельности была недавно рассекречена в США. В Вашингтоне считают, что InfoRos.ru контролируют российские власти. Такие сайты как GlobalResearch.ca регулярно поддерживают "пропаганду ГРУ", но при этом они напрямую не связаны с российскими спецслужбами, говорят собеседники NYT. Они также утверждают, что "связанный с СВР" сайт The Strategic Culture Foundation сейчас изучают в ФБР.

Ранее российские спецслужбы и связанных с ними "интернет-троллей" обвиняли во вмешательстве в президентские выборы 2016 года в США, а также в попытках внести раскол в американское общество с помощью публикации точечно таргетированной политической рекламы или вбрасывая вызывающие споры темы, от проблемы расизма до отношения к вакцинации. Москва всегда отрицала вмешательство в любые иностранные дела.

NYTimes отмечает, что сейчас в отношении США действуют тоньше, поскольку остановить распространение публикаций из легальных источников, таких как упомянутые сайты, гораздо сложнее, чем блокировать фейковые аккаунты в соцсетях.

После начала эпидемии COVID-19 в России был принят закон об уголовной ответственности за распространение фейков о коронавирусе под видом достоверной информации.