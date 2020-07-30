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Белоруссия увеличит количество нарядов на границе с Украиной

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Белоруссия и Украина комплексно усилят пограничный режим на совместно охраняемых участках границы, в том числе увеличат количество пограннарядов, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель Госпогранкомитета республики Антон Бычковский.

"Подход к усилению пограничного режима будет комплексный. Прежде всего, это предполагает дополнительные меры контроля за порядком посещения и пребывания граждан в пограничной зоне и полосе", - проинформировал Бычковский.

"Также между руководителями пограничных ведомств уже есть договоренность об усилении проверочных мероприятий в пунктах пропуска через границу: будет усилен контроль лиц и досмотр транспортных средств, следующих на въезд в Республику Беларусь", - продолжил он.

Задержание "вагнеровцев" в Белоруссии

"В целом на украинском направлении, как в пунктах пропуска, так и на зеленой границе будет увеличено количество пограничных нарядов", - сообщил Бычковский.

Кроме того, по его словам, для активизации взаимодействия на белорусско-украинской границе также задействован контактный пункт "Пинск-Житомир", который является одним из элементов системы интегрированного управления границами. "Он оснащен современными средствами прямой связи для оперативного обмена информацией в режиме аудио- и видеоконференций. Это позволяет в максимально сжатые сроки точечно реагировать на возникающие угрозы в целях обеспечения пограничной безопасности на этом направлении", - отметил официальный представитель погранкомитета.

Бычковский уточнил, что информация в этот контактный пункт поступает со всех территориальных органов пограничной службы, охраняющих белорусско-украинский участок границы.

Инцидент с задержанием "вагнеровцев" в Белоруссии

Накануне. 29 июля, белорусское госагентство БелТА сообщило, что сотрудники правоохранительных органов республики задержали свыше 30 "боевиков иностранной частной военной компании "Вагнер". Вечером в среду эту информацию на срочном совещании Совета безопасности Белоруссии подтвердил глава КГБ Валерий Вакульчик. Часть из задержанных оказалась уроженцами Украины.

В четверг в белорусский МИД были приглашены посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев и советник-посланник, исполняющий обязанности руководителя Посольства Украины в Белоруссии, Петр Врублевский.

По итогам встречи МИД сообщил о достигнутой между Минском и Киевом договоренности об активизации взаимодействия погранведомств для недопущения дестабилизации обстановки.

"С учетом подтвержденных сведений об участии ряда задержанных в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей Украины, украинского происхождения и наличия также украинского гражданства у некоторых из них, у Врублевского запрошена релевантная информация, которая может быть использована для всестороннего анализа и оценки причин их присутствия в Беларуси", - проинформировали в МИД.

"Принимая во внимание указанный настораживающий факт, а также проведение в настоящий момент в Беларуси избирательной кампании с украинской стороной достигнута договоренность об активизации взаимодействия между пограничными ведомствами и усилении пограничного режима в целях недопущения дестабилизации обстановки в обеих странах" - говорилось в сообщении.

Белоруссия Украина Госпогранкомитет Антон Бычковский

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