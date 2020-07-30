Белоруссия усилила оперативное прикрытие границы с Россией

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Белорусские пограничники усилили оперативное прикрытие госграницы, включая белорусско-российский участок, сообщили в Госпогранкомитете в четверг.

"Сегодня в рамках выполнения поручений руководства страны пограничники усилили оперативное прикрытие госграницы, в том числе на белорусско-российском участке", - говорится в сообщении ГПК в его телеграм-канале.

Кроме того, сообщили в ГПК, "на всех уровнях - от командиров подразделений до руководителей пограничных ведомств" организовано взаимодействие с украинскими коллегами.

"В рамках усиления пограничного режима на белорусско-украинской границе вводятся дополнительные меры контроля за порядком посещения и пребывания граждан в погранзоне и полосе", - проинформировали в комитете. Кроме того, согласно договоренности руководителей пограничных ведомств, будет усилен контроль лиц и досмотр транспортных средств, следующих в Белоруссию через пункты пропуска.

"В пунктах пропуска и на "зеленой" границе на украинском направлении увеличено количество пограничных нарядов", - сообщили в ГПК. В комитете подчеркнули, что "пограничники готовы противодействовать противоправной деятельности в любых ее формах и проявлениях, несущих угрозу пограничной безопасности, и оперативно реагировать на любое изменение обстановки".

Задержание "вагнеровцев" под Минском

29 июля белорусское госагентство БелТА сообщило, что сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали под Минском 33 "боевиков иностранной частной военной компании "Вагнер", еще один человек был задержан на юге страны. Согласно данным агентства, все задержанные являются гражданами России. В публикации также отмечалось, что правоохранительные органы получили информацию о прибытии в Белоруссию более 200 человек для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.

Вечером 29 июля президент Александр Лукашенко собрал срочное заседание Совбеза Белоруссии. Информацию о задержании там подтвердил глава КГБ Валерий Вакульчик. Лукашенко поручил Вакульчику обратиться в российские госорганы за разъяснением ситуации.

Утром 30 июля госсекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков заявил, что задержанные россияне дают показания. Затем белорусский Следственный комитет сообщил, что предполагаемых бойцов ЧВК "Вагнер" подозревают в подготовке массовых беспорядков.