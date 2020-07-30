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Российского посла вызвали в МИД Белоруссии

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Посла России в Минске Дмитрия Мезенцева вызвали в МИД Белоруссии, чтобы обсудить задержание 33 предполагаемых бойцов частной военной компании "Вагнер". Об этом заявил сам дипломат.

"Встреча в министерстве иностранных дел Республики Беларусь согласована в первой половине дня", - сказал он журналистам.

О задержании "вагнеровцев" - 32 россиян и одного гражданина Белоруссии - днем 29 июля сообщило государственное информагентство "БелТА", ссылаясь на источники. Оно опубликовало полный список имен задержанных с годами рождения. По сведениям агентства, всего в страну въехало около 200 "вагнеровцев", задачей которых было дестабилизировать ситуацию в предвыборный период.

В российском посольстве сначала сообщили, что официальных уведомлений на этот счет не получали и поэтому направили запрос в белорусские компетентные органы. Вечером в среду дипмиссия сообщила, что главное консульское управление белорусского МИД уведомило российских дипломатов о задержании 32 росссиян.

Президент Александр Лукашенко вечером 29 июля собрал экстренное заседание Совбеза Белоруссии и поручил председателю КГБ Валерию Вакульчику обратиться в российские госорганы за разъяснением - "что происходит".

Белоруссия ЧВК Вагнер Дмитрий Мезенцев МИД

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