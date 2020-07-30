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Киев заинтересовался задержанными под Минском уроженцами Украины

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В Киеве внимательно следят за последствиями задержания трех десятков человек в Белоруссии и могут потребовать выдачи тех из них, кто родился на Украине.

Задержание "вагнеровцев" в Белоруссии

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос заявил "5 каналу", что уже предложил украинскому МИД направить запрос об их выдаче.

"Этот вопрос обсуждается, каким образом. Это было бы неплохо ... Во-первых, это бы усилило нормальные отношения Украины и Беларуси, дало бы толчок к улучшению отношений. И отразило бы желание наших врагов использовать территорию наших соседей как плацдарм для действий против нашей страны", - сказал он.

В МИД Украины заявили, что внимательно следят за ситуацией и что вопросы о возможной экстрадиции задержанных будут решать правоохранительные и другие уполномоченные органы. В ведомстве согласились с версией официального Минска о том, что задержанных могли направить в Белоруссию для дестабилизации обстановки.

В связи с задержанием под Минском и на юге Белоруссии 33 предполагаемых бойцов ЧВК "Вагнер" в МИД Белоруссии в четверг вызвали посла России Дмитрия Мезенцева и временного поверенного в делах Украины Петра Врублевского. У обоих запросили информацию о задержанных. С Врублевским также договорились активизировать сотрудничество пограничных ведомств двух стран и усилить пограничный режим.

Список задержанных в среду опубликовало белорусское информагентство "БелТА". Воевавший в Донбассе писатель Захар Прилепин сказал, что нашел в перечне знакомых ему бойцов. По его сведениям, из Белоруссии они должны были вылететь в другую страну и что политикой они не занимаются. То, что у некоторых задержанных есть опыт участия в боевых действиях в Донбассе в четверг заявил госсекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков.

Хроника 29 – 30 июля 2020 годаЗадержание "вагнеровцев" в Белоруссии
СНБО Украина МИД Белоруссия Минск ЧВК Вагнер Сергей Кривонос

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